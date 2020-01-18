Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник
- AFP
Об этом сообщает сообщает Marca. Греческая полиция предполагает, что Ковачевич мог знать детали организации испанцем ряда договорных поединков. Серб подвергся нападению в начале января 2020 года.
Ковачевич и Браво выступали вместе за «Олимпиакос» с 2007 по 2009 год. В настоящее время испанец находится под следствием на родине ввиду подозрений в организации договорных матчей.
Ранее экс-футболист «Олимпиакоса» Ковачевич рассказал о подробностях нападения на него.