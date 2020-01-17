Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»

Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.

«Льоренте, Пёнтек и Зе Луиш — это три имени из 30. Многие имена звучат, большинство из них вбрасываются окружением футболистов и агентами. Да, если это возможно, то нам нужен форвард. Но это должен быть футболист, способный принести нам пользу... Если подписание нового игрока в нападение будет реальным, мы сделаем всё возможное. Это нелегко, однако мы пытаемся подписать новых футболистов», — цитирует Моуринью Football.London.

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» Гарри Кейн выбыл на длительный срок из-за травмы. Зе Луиш в настоящее время выступает за португальский «Порту».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм».