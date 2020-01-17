Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»

Короткая ссылка
Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»
  • globallookpress.com

«Льоренте, Пёнтек и Зе Луиш — это три имени из 30. Многие имена звучат, большинство из них вбрасываются окружением футболистов и агентами. Да, если это возможно, то нам нужен форвард. Но это должен быть футболист, способный принести нам пользу... Если подписание нового игрока в нападение будет реальным, мы сделаем всё возможное. Это нелегко, однако мы пытаемся подписать новых футболистов», — цитирует Моуринью Football.London.

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» Гарри Кейн выбыл на длительный срок из-за травмы. Зе Луиш в настоящее время выступает за португальский «Порту».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить