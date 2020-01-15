СМИ: Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, который ныне выступает за «Порту», может стать игроком лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм».
СМИ: Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм»
  • РИА Новости

Об этом сообщил португальский журналист Руи Сантос в эфире SIC Notícias.

По его информации, английский коллектив хочет арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа. Отмечается, что сделкой занимается известный агент Жорже Мендеш, а переговоры по поводу перехода находятся на продвинутой стадии.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл за португальский клуб 20 матчей, в которых забил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии.

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