СМИ: Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм»
- РИА Новости
Об этом сообщил португальский журналист Руи Сантос в эфире SIC Notícias.
По его информации, английский коллектив хочет арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа. Отмечается, что сделкой занимается известный агент Жорже Мендеш, а переговоры по поводу перехода находятся на продвинутой стадии.
В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл за португальский клуб 20 матчей, в которых забил восемь мячей.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии.