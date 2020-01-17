Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»

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Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан пройдёт просмотр в санкт-петербургском «Зените».
Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»
  • © Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Бауыржан Исламхан прибыл на тренировочные сборы команды в Катаре. Полузащитник сборной Казахстана будет находиться в расположении «Зенита» на просмотре», — гласит официальный сайт «Зенита». 

Последним клубом Исламхана был «Кайрат», цвета которого он защищал с 2014 года. За сборную Казахстана футболист выступает с 2012 года.

Ранее гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал расширение РПЛ.

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