Ларссон: с приходом Тедеско тренировки в «Спартаке» стали профессиональнее и интенсивнее

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Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Ларссон: с приходом Тедеско тренировки в «Спартаке» стали профессиональнее и интенсивнее
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«С приходом Тедеско тренировки стали профессиональнее и интенсивнее. Мы много работаем в начале недели, а ближе к матчу переходим к тактике. Думаю, вы заметили, что Доменико тренирует на высочайшем уровне. Он работал в «Шальке» и передаёт нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге», — цитирует Ларссона Sport24.

Также шведский нападающий «Спартака» добавил, что ему нравится эмоциональность главного тренера команды.

«Он очень страстный. Я не знал о нём ничего, кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведёт на тренировках и во время игр. Вы сами знаете, насколько он активен на кромке, как управляет командой! Мне нравится такое. Думаю, команде тоже», — добавил футболист.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Тедеско не планирует покидать «Спартак».

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