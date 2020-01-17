Магуайр назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что новым капитаном команды станет защитник Гарри Магуайр.

«Гарри — капитан. Всё говорит о том, что он лидер. Теперь повязку будет носить он», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Прежде обязанности капитана исполнял Эшли Янг, который, вероятно, покинет команду и перейдёт в миланский «Интер».

26-летний Магуайр перешёл в МЮ летом 2019 года из «Лестер Сити». В его активе 28 матчей за «красных дьяволов», в которых англичанин отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделями.