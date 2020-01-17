Магуайр назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»
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«Гарри — капитан. Всё говорит о том, что он лидер. Теперь повязку будет носить он», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.
Прежде обязанности капитана исполнял Эшли Янг, который, вероятно, покинет команду и перейдёт в миланский «Интер».
26-летний Магуайр перешёл в МЮ летом 2019 года из «Лестер Сити». В его активе 28 матчей за «красных дьяволов», в которых англичанин отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделями.