Магуайр назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что новым капитаном команды станет защитник Гарри Магуайр.
Магуайр назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Гарри — капитан. Всё говорит о том, что он лидер. Теперь повязку будет носить он», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Прежде обязанности капитана исполнял Эшли Янг, который, вероятно, покинет команду и перейдёт в миланский «Интер».

26-летний Магуайр перешёл в МЮ летом 2019 года из «Лестер Сити». В его активе 28 матчей за «красных дьяволов», в которых англичанин отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделями.

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