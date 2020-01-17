Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Осрблье
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Россиянин преодолел дистанцию за 23 минуты 25,0 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Второе и третье места заняли норвежцы Сиверт Гутторм Баккен и Эндре Стрёмсхейм.
Четвёртым стал российский биатлонист Алексей Слепов. Кирилл Стрельцов завершил гонку седьмым, Василий Томшин — 11-м, а Вадим Филимонов — 30-м.
Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге.