Определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
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«Первый этап побежит Евгения Павлова, второй — Ирина Старых, третий — Кристина Резцова, и финишёром будет Екатерина Юрлова-Перхт», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».
По его словам, тренерский штаб решил дать отдохнуть Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой, которым, как он отмечает, необходимо собраться с мыслями.
Эстафета состоится 17 января в 16:30 мск.
Ранее биатлонист Александр Логинов рассказал о повреждении локтя.