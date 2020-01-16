Определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын объявил состав команды на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

«Первый этап побежит Евгения Павлова, второй — Ирина Старых, третий — Кристина Резцова, и финишёром будет Екатерина Юрлова-Перхт», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

По его словам, тренерский штаб решил дать отдохнуть Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой, которым, как он отмечает, необходимо собраться с мыслями.

Эстафета состоится 17 января в 16:30 мск. 

Ранее биатлонист Александр Логинов рассказал о повреждении локтя.

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