Определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын объявил состав команды на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

© Matthias Balk/dpa

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«Первый этап побежит Евгения Павлова, второй — Ирина Старых, третий — Кристина Резцова, и финишёром будет Екатерина Юрлова-Перхт», — приводит слова Норицына «Матч ТВ». По его словам, тренерский штаб решил дать отдохнуть Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой, которым, как он отмечает, необходимо собраться с мыслями. Эстафета состоится 17 января в 16:30 мск. Ранее биатлонист Александр Логинов рассказал о повреждении локтя.