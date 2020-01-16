Биатлонист Логинов рассказал о повреждении локтя

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Россиянин Александр Логинов после завершения спринта на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заявил о готовности пропустить одну из следующих гонок, если будет испытывать сильный дискомфорт в локте.
Биатлонист Логинов рассказал о повреждении локтя
  • © Peter Hartenfelser via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Не могу сказать, что у меня проблемы с локтем. Перед стартом я о нём не думаю. Это не проблемы, это, скажем так, отсутствие должного отдыха. Никак не получается дать ему покой», — цитирует Логинова «Чемпионат».

По его словам, неправильно будет говорить, что он не думает о своём здоровье. 

«Я всё чувствую, и если будет риск усугубить ситуацию, то я пропущу гонку, как это было в Оберхофе, где была не трасса, а сплошной лёд», — добавил Логинов.

Он также отметил, что у него будет перерыв до чемпионата мира, чтобы полностью восстановить здоровье.

В спринте в Рупольдинге Логинов занял 11-е место.

Ранее Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.

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