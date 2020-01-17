Чагин отметил высокий уровень конкуренции на «Дакаре» 2020 года

Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин назвал высокой конкуренцию в зачёте грузовиков на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде «Дакар» 2020 года.

«Жерар де Рой — очень быстрый и сильный пилот, его, конечно, не хватало. Но конкуренция всё равно была высокой. В ралли-рейдах не только соперники являются преградой для того, чтобы доехать до финиша, а ещё и ландшафты, дюны, камни, технические особенности автомобиля, которые тоже могут выбить из гонки. Факторов очень много, но я рад, что мы смогли всё это преодолеть и победили», — приводит слова Чагина ТАСС.

Представители команды «КамАЗ-мастер» 17 раз выигрывали «Дакар». Последний раз российская команда не сумел выиграть общий зачёт в 2016 году, когда победу одержал де Рой.

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова во второй раз выиграл ралли-рейд «Дакар».