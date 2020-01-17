Карякин стал вторым на «Дакаре» в классе мотовездеходов

Экипаж россиянина Сергея Карякина занял второе место в классе мотовездеходов на ралли-рейде «Дакар» в Саудовской Аравии.

На заключительном, 12-м этапе Карякин занял четвёртое место и сумел сохранить второе место в генеральной классификации. Для 28-летнего россиянина это первый «Дакар», на котором он выступал в классе мотовездеходов. В предыдущие годы он выступал в зачёте квадроциклов и в 2017 году стал победителем престижного ралли-рейда.

Победу одержал американец Кейси Кэрри. Третье место занял чилиец Франсиско Лопес Контардо.

Ранее сообщалось, что Карлос Сайнс в третий раз выиграл «Дакар» в классе внедорожников.