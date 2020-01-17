Испанец Сайнс в третий раз выиграл «Дакар» в классе внедорожников

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Испанский гонщик Карлос Сайнс занял первое место в общем зачёте класса внедорожников ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Испанец Сайнс в третий раз выиграл «Дакар» в классе внедорожников
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Титулованный 57-летний испанец стал победителем заключительного, 12-го этапа и сумел сохранить первое место в генеральной классификации. Для Сайнса-старшего это уже третья победа на «Дакаре», предыдущие он одержал в 2010 и 2018 годах. Он также является двукратным чемпионом мира по классическому ралли (WRC).

Второе место занял катарский гонщик Нассер Аль-Аттия. Тройку призёров замкнул 13-кратный победитель «Дакара» француз Стефан Петерансель.

Российский гонщик Александр Доросинский стал 14-м, а Денис Кротов — 17-м. Дмитрий Васильев сошёл с дистанции ещё на третьем этапе гонки.

В зачёте мотоциклистов победил американец Рикки Брабек. Второе место занял чилиец Пабло Кинтанилья. Тройку призёров замкнул прошлогодний победитель британец Тоби Прайс.

Россиянин Дмитрий Агошков завершил ралли на 44-й позиции.

Чилийский гонщик Игнасио Касале победил в зачёте квардроциклов. Вторым стал француз Симон Витс. Третье место занял поляк Рафал Соник.

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова во второй раз выиграл ралли-рейд «Дакар».

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