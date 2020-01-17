Овечкин об ударе клюшкой в лицо: после этого я немного обезумел и сам наказал соперника

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Хет-трик — это замечательно, но без моих партнёров по команде я бы никогда не достиг этих вех. Это всё командные усилия, и это очень круто», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

Он также высказался об эпизоде с нападающим «Дэвилз» Майлзо Вудом, ударившим Овечкина клюшкой в лицо.

«Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал», — рассказал российский форвард.

По итогам матча Овечкин стал автором хет-трика и тем самым помог «Кэпиталз» одержать победу над «Дэвилз» со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ.