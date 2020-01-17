Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», установил новый рекорд в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил хет-трик и тем самым набрал более 30 очков в 15-м сезоне подряд, играя за один клуб, что прежде не удавалось ни одному хоккеисту.

Такую результативность прежде удавалось показать только канадцу Майку Гартнеру в период с 1979 по 1994 год, игравшему как за «Вашингтон», так и за «Цинциннати Стингерз», «Миннесота Норт Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.