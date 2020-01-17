Ковальчук обошёл Буре по шайбам в НХЛ среди россиян
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» Ковальчук оформил дубль и таким образом довёл общее количество голов за карьеру до 439.
Это позволило 38-летнему форварду опередить Павла Буре, занимавшего четвёртое место в списке российских бомбардиров лиги.
Третье место по данному показателю удерживает Александр Могильный — 473 шайбы, второй — Сергей Фёдоров с 483 голами. Лидером является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 689 голов.
Ранее сообщалось, что Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ.