Ковальчук обошёл Буре по шайбам в НХЛ среди россиян

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук вышел на четвёртое место среди соотечественников по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» Ковальчук оформил дубль и таким образом довёл общее количество голов за карьеру до 439.

Это позволило 38-летнему форварду опередить Павла Буре, занимавшего четвёртое место в списке российских бомбардиров лиги.

Третье место по данному показателю удерживает Александр Могильный — 473 шайбы, второй — Сергей Фёдоров с 483 голами. Лидером является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 689 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ.