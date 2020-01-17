«Питтсбург» проиграл «Бостону» в НХЛ, Малкин очков не набрал

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Автором единственного гола «Питтсбурга» стал Сидни Кросби. Евгений Малкин не отличился результативными действиями.

Победу «Бостону» принесли голы Шона Курали, Пера Линдхольма, Патриса Бержерона и Брэда Маршана.

В других матчах игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» по буллитам уступил «Калгари Флэймз» (1:2), «Коламбус Блю Джекетс» победил «Каролина Харрикейнз» (3:2), «Нэшвилл Предаторз» проиграл «Анахайм Дакс» (2:4), а «Даллас Старз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» (1:4).

Ранее сообщалось, что шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.