Биатлонист Гараничев о неудачной стрельбе на стойке: не понимал, где нахожусь

Россиянин Евгений Гараничев высказался о своей неудачной стрельбе на стойке в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«По ощущениям слишком быстро подошёл и не смог до конца сконцентрироваться, начал быстро стрелять, а пульс был ещё высокий. В итоге не настроился, не понимал, что происходит и где я нахожусь. Нужно привыкать к этому рубежу», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

При этом он отметил, что на третьем круге стал прибавлять в скорости.

Гараничев занял 53-е место в спринте, совершив два промаха.

Ранее определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге.