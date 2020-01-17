Биатлонист Гараничев о неудачной стрельбе на стойке: не понимал, где нахожусь
«По ощущениям слишком быстро подошёл и не смог до конца сконцентрироваться, начал быстро стрелять, а пульс был ещё высокий. В итоге не настроился, не понимал, что происходит и где я нахожусь. Нужно привыкать к этому рубежу», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».
При этом он отметил, что на третьем круге стал прибавлять в скорости.
Гараничев занял 53-е место в спринте, совершив два промаха.
Ранее определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге.