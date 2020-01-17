Биатлонист Гараничев о неудачной стрельбе на стойке: не понимал, где нахожусь

Короткая ссылка
Россиянин Евгений Гараничев высказался о своей неудачной стрельбе на стойке в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«По ощущениям слишком быстро подошёл и не смог до конца сконцентрироваться, начал быстро стрелять, а пульс был ещё высокий. В итоге не настроился, не понимал, что происходит и где я нахожусь. Нужно привыкать к этому рубежу», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

При этом он отметил, что на третьем круге стал прибавлять в скорости. 

Гараничев занял 53-е место в спринте, совершив два промаха.

Ранее определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить