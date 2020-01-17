Фуркад дал совет Йоханнесу Бё, который впервые стал отцом

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад дал совет действующему обладателю «Большого хрустального глобуса» Йоханнесу Бё, который впервые стал отцом.

«Единственный совет, который я бы хотел дать Йоханнесу, — максимально насладиться первыми часами жизни новорождённого», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Он отметил, что время летит так стремительно, что не успеешь заметить, как быстро ребёнок уже покинет родительских дом. 

«Поэтому сейчас самое важное для Йоханнеса — это побыть со своей семьёй. Я вспоминаю о тех днях, как о лучших в моей жизни, и мне хочется пожелать Йоханнесу в полной мере пережить этот особенный момент», — добавил Фуркад.

Напомним, что Бё пропустил последние три гонки из-за беременности жены.

Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, преодолев дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды.

Ранее Фуркад признался, что является фанатом испанского теннисиста Надаля.

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