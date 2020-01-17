Фуркад дал совет Йоханнесу Бё, который впервые стал отцом

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад дал совет действующему обладателю «Большого хрустального глобуса» Йоханнесу Бё, который впервые стал отцом.

«Единственный совет, который я бы хотел дать Йоханнесу, — максимально насладиться первыми часами жизни новорождённого», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Он отметил, что время летит так стремительно, что не успеешь заметить, как быстро ребёнок уже покинет родительских дом.

«Поэтому сейчас самое важное для Йоханнеса — это побыть со своей семьёй. Я вспоминаю о тех днях, как о лучших в моей жизни, и мне хочется пожелать Йоханнесу в полной мере пережить этот особенный момент», — добавил Фуркад.

Напомним, что Бё пропустил последние три гонки из-за беременности жены.

Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, преодолев дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды.

Ранее Фуркад признался, что является фанатом испанского теннисиста Надаля.