Биатлонист Фуркад признался, что является фанатом испанского теннисиста Надаля

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад признался, что является фанатом знаменитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Я добыл эту победу на самых последних метрах трассы. Знал, что иду в том же темпе, что и Кентен. Поэтому хотел прибавить в концовке. К счастью, это получилось. Я фанат Рафаэля Надаля, я черпал вдохновение в его карьере, когда он смог вернуться после сложного периода и снова был наверху», — цитирует Фуркада «Чемпионат».

Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, преодолев дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды.

Ранее определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге.