Биатлонист Фуркад признался, что является фанатом испанского теннисиста Надаля

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад признался, что является фанатом знаменитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Я добыл эту победу на самых последних метрах трассы. Знал, что иду в том же темпе, что и Кентен. Поэтому хотел прибавить в концовке. К счастью, это получилось. Я фанат Рафаэля Надаля, я черпал вдохновение в его карьере, когда он смог вернуться после сложного периода и снова был наверху», — цитирует Фуркада «Чемпионат».

Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, преодолев дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды.

Ранее определился состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге.

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