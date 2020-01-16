В «Тамбове» объявили о погашении всех долгов, рассмотренных палатой по разрешению споров
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- РИА Новости
«Мы погасили основные задолженности по тем заявлениям, которые были в палате», — цитирует Коновалову РИА Новости.
При этом она допустила, что могли остаться какие-либо вопросы о начисленных процентах или штрафах.
После 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что «Тамбову» запретили регистрацию новых футболистов.