В «Тамбове» объявили о погашении всех долгов, рассмотренных палатой по разрешению споров

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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб погасил основные задолженности, которые рассматривала палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
В «Тамбове» объявили о погашении всех долгов, рассмотренных палатой по разрешению споров
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Мы погасили основные задолженности по тем заявлениям, которые были в палате», — цитирует Коновалову РИА Новости.

При этом она допустила, что могли остаться какие-либо вопросы о начисленных процентах или штрафах.

После 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» запретили регистрацию новых футболистов.

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