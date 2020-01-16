В «Тамбове» объявили о погашении всех долгов, рассмотренных палатой по разрешению споров

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб погасил основные задолженности, которые рассматривала палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Мы погасили основные задолженности по тем заявлениям, которые были в палате», — цитирует Коновалову РИА Новости.

При этом она допустила, что могли остаться какие-либо вопросы о начисленных процентах или штрафах.

После 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» запретили регистрацию новых футболистов.