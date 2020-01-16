Глава РПЛ заявил, что многие клубы несогласны с реформой Кубка России

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что многие клубы несогласны с реформой Кубка России по футболу.

«Действительно, многие клубы несогласны с реформой Кубка России. Некоторые вещи есть концептуальные, которые мы решаем с РФС. Напомню, Кубок относится к РФС. Они открыты для диалога с нами. Это ещё не окончательные изменения турнира. Но скелет уже есть», — цитирует Прядкина Sport24.

По его словам, более подробно о реформе расскажут в Российском футбольном союзе. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы клубы были всегда заинтересованы в участии в турнире.

Ранее в РПЛ высказались о возможности проведения матча за Суперкубок за границей.