В РПЛ высказались о возможности проведения матча за Суперкубок за границей

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Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин прокомментировал возможность проведения матча за Суперкубок в другой стране.
В РПЛ высказались о возможности проведения матча за Суперкубок за границей
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Эта идея у нас есть уже несколько лет. Нам даже поступали предложения, но по тем или иным причинам мы их отклонили», — цитирует Савина Sport24.

По его словам, данные предложения в первую очередь должны быть выгодны для РПЛ. Он также признался, что предложения о матче поступали от стран Ближнего Востока и СНГ.

Ранее в РПЛ назвали ориентировочные даты начала и завершения следующего сезона.

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