В РПЛ высказались о возможности проведения матча за Суперкубок за границей
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- РИА Новости
«Эта идея у нас есть уже несколько лет. Нам даже поступали предложения, но по тем или иным причинам мы их отклонили», — цитирует Савина Sport24.
По его словам, данные предложения в первую очередь должны быть выгодны для РПЛ. Он также признался, что предложения о матче поступали от стран Ближнего Востока и СНГ.
Ранее в РПЛ назвали ориентировочные даты начала и завершения следующего сезона.