В РПЛ высказались о возможности проведения матча за Суперкубок за границей

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин прокомментировал возможность проведения матча за Суперкубок в другой стране.

«Эта идея у нас есть уже несколько лет. Нам даже поступали предложения, но по тем или иным причинам мы их отклонили», — цитирует Савина Sport24.

По его словам, данные предложения в первую очередь должны быть выгодны для РПЛ. Он также признался, что предложения о матче поступали от стран Ближнего Востока и СНГ.

Ранее в РПЛ назвали ориентировочные даты начала и завершения следующего сезона.