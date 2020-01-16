Экс-глава СБР Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов похвалил работу Дмитрия Губерниева, комментирующего спринтерскую женскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Комментарии были намного более умеренными. Дима, уже лучше, ещё чуть поспокойнее, и если прекратите интервью после финиша с провалившими гонку спортсменами, то будет вообще всё здорово», — написал Тихонов на своём сайте.

Он также подчеркнул, что многословие не является сильной стороной Губерниева, и посоветовал ему комментировать только необходимые вещи.

До этого у Тихонова возник конфликт с Губерниевым. Бывший спортсмен говорил, что репортажи комментатора всё больше похожи на реалити-шоу.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Аликин по биатлону жёстко раскритиковал Губерниева.