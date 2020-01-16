Экс-глава СБР Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте
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- РИА Новости
«Комментарии были намного более умеренными. Дима, уже лучше, ещё чуть поспокойнее, и если прекратите интервью после финиша с провалившими гонку спортсменами, то будет вообще всё здорово», — написал Тихонов на своём сайте.
Он также подчеркнул, что многословие не является сильной стороной Губерниева, и посоветовал ему комментировать только необходимые вещи.
До этого у Тихонова возник конфликт с Губерниевым. Бывший спортсмен говорил, что репортажи комментатора всё больше похожи на реалити-шоу.
Ранее экс-тренер сборной России Владимир Аликин по биатлону жёстко раскритиковал Губерниева.