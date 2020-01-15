Экс-тренер сборной России по биатлону жёстко раскритиковал Губерниева

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин выступил с критикой работы и поведения на публике известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Кажется, Дмитрию Губерниеву снесло крышу. Он несёт ерунду, мне просто стыдно за него! Неужели нельзя его остановить? То Фуркада свиньёй обзовёт, то с Тихоновым в полемику вступает. Ну можно ещё что-то лично сказать или по телефону, но не на публику же. Совсем с ума сошёл! Тихонов — это всё-таки четырёхкратный олимпийский чемпион! А ты кто, Губерниев? Я думаю, он просто зажравшийся и пытается делать шоу. Вот наши лыжники хорошо выступают, потому что их никто не тревожит, а Губерниев только мешает спортсменам, травмирует их. Я помню, раньше он поскромнее был, но сейчас его уже, наверное, не изменить», — заявил Аликин RT.

Ранее сообщалось, что Аликин не согласен с предложением сократить число участников КМ по биатлону.