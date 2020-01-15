Аликин не согласен с предложением сократить число участников КМ по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказал мнение о предложении, которое сделал норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде, по сокращению количества участников на гонках Кубка мира для повышения зрелищности.

«Если сократить количество участниц, то сократятся и квоты для стран, и в результате у нас останется 5—6 стран, которые будут соревноваться. В итоге некоторые страны просто завяжут с биатлоном, а зрительский интерес снизится. Я считаю, это неправильно. Нужно давать шанс разным странам. Я не думаю, что в ближайшие десять лет исчезнут спринтерские и индивидуальные гонки. Хотя когда-то вот и командные гонки были, но они не прижились. Но вообще сейчас дисциплин, наоборот, всё больше, и география расширяется», — заявил Аликин RT.

Он подчеркнул, что не считает современный биатлон незрелищным.

«Они же не в спортзале бегают и не на закрытом катке, как конькобежцы. Здесь очень многое зависит от тренеров, от того, в какую группу он заявляет спортсмена, от погодных условий, поэтому динамика и зрелищность сохраняются до конца», — добавил специалист.

Ранее своё мнение о предложении норвежского эксперта высказал бывший глава СБР Александр Кравцов.