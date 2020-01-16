Источник: друг футболиста «Динамо» Игбуна использовал его документы для лечения

Друг нападающего московского «Динамо» Сильвестра Игбуна был госпитализирован из квартиры игрока.

Как сообщает Telegram-канал Mash, молодой человек, которого, предположительно, зовут Олучи, воспользовался документами футболиста для получения бесплатной медицинской помощи.

При этом владелец квартиры, которую снимает Игбун, перепутал друга спортсмена с игроком и лично вызывал ему скорую помощь.

Напомним, что 16 января появилась информация, что 29-летний форвард был доставлен в тяжёлом состоянии в одну из больниц Москвы.

Ранее Игбун опроверг слухи о своей госпитализации.