Футболист «Динамо» Игбун опроверг слухи о своей госпитализации

Нигерийский форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун опроверг появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации в Москве.

«Мы в Анталье на сборе. Усердно тренируемся. Мы только что завершили сегодняшнюю тренировку, на которой я очень устал, и теперь я хочу отдохнуть перед завтрашним занятием. Со здоровьем всё в порядке», — передаёт слова Игбуна пресс-служба «Динамо».

По информации СМИ, появившейся утром в четверг, 29-летний форвард был доставлен в тяжёлом состоянии в одну из больниц Москвы.

Ранее сообщалось, что Жирков опроверг слухи о переходе в «Тамбов».