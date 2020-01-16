Футболист «Динамо» Игбун опроверг слухи о своей госпитализации
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«Мы в Анталье на сборе. Усердно тренируемся. Мы только что завершили сегодняшнюю тренировку, на которой я очень устал, и теперь я хочу отдохнуть перед завтрашним занятием. Со здоровьем всё в порядке», — передаёт слова Игбуна пресс-служба «Динамо».
По информации СМИ, появившейся утром в четверг, 29-летний форвард был доставлен в тяжёлом состоянии в одну из больниц Москвы.
Ранее сообщалось, что Жирков опроверг слухи о переходе в «Тамбов».