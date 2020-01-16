Биатлонистка Павлова прокомментировала свой вызов на этап КМ в Рупольдинге

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала вызов в состав национальной сборной на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Ты вроде всё — расслабился, никуда не отобрался. И тебе потом говорят: «Собирай вещи». И ты такой: «Блин, не отдохнул, ладно», — и дальше поехал», — заявила Павлова в эфире «Матч ТВ».

Она отметила, что пока сложно сказать, насколько она сумеет усилить команду.

«Я не могу сказать, потому что я здесь не выступала, не могу сказать, какое самочувствие. Не знаю, лучше или хуже. Надо бежать, пробовать, доказывать и показывать что-то. Меня на какой этап поставят, там и побегу. Что мне ещё делать?» — добавила 26-летняя спортсменка.

Женская эстафета 4 × 6 км в рамках этапа в Рупольдинге состоится 17 января. Старт запланирован на 16:30 мск.

Ранее Хованцев заявил, что у сборной России по биатлону нет проблем с качеством патронов.