Хованцев заявил, что у сборной России по биатлону нет проблем с качеством патронов

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию, что причиной неудовлетворительных результатов спортсменов на огневых рубежах на этапе Кубка мира в Оберхофе стали проблемы с новыми патронами.

«Нет проблем с качеством патронов, особенно в кучности. Девочки просто не сориентировались с ветром, больше ничего», — приводит слова Хованцева РИА Новости.

По итогам женского масс-старта россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали на двух последних позициях — 29-й и 30-й, уступив победителю более пяти минут. Они допустили наибольшее число промахов среди всех участниц масс-старта — 10 и 11 соответственно. После гонки тренер по стрельбе Леонид Гурьев заявил, что такие показатели связаны с качеством новых патронов, которые спортсменки использовали в гонке.

Ранее сообщалось, что Хованцев попросил СБР дать Малышко возможность выступить на Кубке IBU.