Хованцев попросил СБР дать Малышко возможность выступить на Кубке IBU

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что обратился к правлению Союза биатлонистов России с письмом в поддержку Дмитрия Малышко, исключенного из состава национальной команды.
Хованцев попросил СБР дать Малышко возможность выступить на Кубке IBU
  • РИА Новости

«Должны были принять решение в ближайшие дни, но пока ответа нет. Письмо уже неделю не обнародовано. Я не просил дать ему возможность выступить на Кубке мира, я просил ему дать возможность проявить себя на Кубке IBU. Он должен продолжать выступать. Состав, который предлагал тренерский штаб, был рассчитан на семь человек, но правление решило по-другому», — приводит слова Хованцева РИА Новости.

В сезоне-2019/20 Малышко в составе сборной дважды занял четвёртое место в эстафетных гонках. Его лучшим результатом в индивидуальных дисциплинах является 25-е место в пасьюте на этапе в Хохфильцене. Он не вошёл в состав сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU решением СБР.

Ранее Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить