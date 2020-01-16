Хованцев попросил СБР дать Малышко возможность выступить на Кубке IBU

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что обратился к правлению Союза биатлонистов России с письмом в поддержку Дмитрия Малышко, исключенного из состава национальной команды.

«Должны были принять решение в ближайшие дни, но пока ответа нет. Письмо уже неделю не обнародовано. Я не просил дать ему возможность выступить на Кубке мира, я просил ему дать возможность проявить себя на Кубке IBU. Он должен продолжать выступать. Состав, который предлагал тренерский штаб, был рассчитан на семь человек, но правление решило по-другому», — приводит слова Хованцева РИА Новости.

В сезоне-2019/20 Малышко в составе сборной дважды занял четвёртое место в эстафетных гонках. Его лучшим результатом в индивидуальных дисциплинах является 25-е место в пасьюте на этапе в Хохфильцене. Он не вошёл в состав сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU решением СБР.

Ранее Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ.