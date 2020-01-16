Биатлонист Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ

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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.
Биатлонист Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ
  • © PETTER ARVIDSON, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Уже на этапах мне было всё понятно. По сравнению с прошлым годом самочувствие явно стало лучше, даже если сравнить по лидерам — проигрыш ногами не такой большой, как год назад. Возможно, на фоне этого пропала стрельба: с этого пульса не мог собраться и отработать чисто. За счёт стрельбы, естественно, проваливался», — приводит слова Малышко Sports.ru.

Он отметил, что и сам понимает, что должен показывать более высокие результаты, но не согласен с мнением, что не тянет уровень сборной.

«Мой результат — это часть работы тренера, и немалая. Когда тренер спихивает всё на спортсмена, есть резон задуматься: а как тебя готовили? Прошёл месяц сезона, а тренер уже тебя списал», — добавил биатлонист.

В сезоне-2019/20 Малышко в составе сборной дважды занял четвёртое место в эстафетных гонках. Его лучшим результатом в индивидуальных дисциплинах является 25-е место в пасьюте на этапе в Хохфильцене.

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