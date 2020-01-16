Ян: Сехудо избегает боя со мной

Российский боец легчайшего веса UFC Пётр Ян заявил, что хотел бы провести следующий бой с действующим чемпионом в данной весовой категории Генри Сехудо.

«На данном этапе меня интересует бой за пояс. Его организация — первая задача моей команды, менеджеров. За полтора года я выиграл шесть поединков в наилегчайшем весе. Больше такой победной серии нет (среди других представителей категории. — RT). Но чемпион нашего дивизиона не хочет этого боя, он его избегает, мягко говоря», — заявил Ян на пресс-конференции в Москве.

Ранее российский спортсмен назвал фаворита главного поединка турнира UFC 246, в котором сойдутся Конор Макгрегор и Дональд Серроне.