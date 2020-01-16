Камельзон: Александрова с каждым разом играет всё лучше и лучше

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от старта Екатерины Александровой и Дарьи Касаткиной на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
Камельзон: Александрова с каждым разом играет всё лучше и лучше
  • © Mao Siqian/Xinhua
  • globallookpress.com

«Касаткина на спаде, но играть хочет, у неё есть что-то такое чемпионское, не зря она была в топ-10. Сейчас Дарья из этой ямы пробует выползти, и я ей просто желаю хорошего старта», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Он также отметил, что Александрова не зря стала первой ракеткой России.

«Рейтинг, конечно, не такой, чтобы супер, но она набирает очки и с каждым разом играет всё лучше и лучше. Что касается Кузнецовой, то Света может сыграть с кем угодно, если у неё хватит здоровья», — добавил специалист.

Первой соперницей Касаткиной станет американка Мэдисон Киз, Александрова сыграет со швейцаркой Джил Тайхман, а Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушевой.

Ранее Камельзон высказал мнение, что Потаповой повезло встретиться с Уильямс на старте Australian Open.

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