Камельзон считает, что Потаповой повезло встретиться с Уильямс на старте Australian Open

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о предстоящем матче Анастасии Потаповой с американкой Сереной Уильямс в рамках первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Камельзон считает, что Потаповой повезло встретиться с Уильямс на старте Australian Open
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Потаповой в матче с Уильямс можно пожелать только хорошего старта и опыта. С одной стороны, Анастасии повезло, на неё будет смотреть весь мир, игра должна быть на центральном корте. Но ещё надо справиться с этим — выйти на центральный корт, справиться с психологией, потому что Серена есть Серена. Потапова молодая, и через это надо проходить, а вот хватит ли у неё мотивации и мастерства? Это я сегодня оставляю за скобками», — приводит слова Камельзона ТАСС.

18-летняя Потапова по состоянию на 13 января занимает 90-е место в рейтинге WTA. 38-летняя Уильямс является бывшей первой ракеткой мира. Она семикратная победительница Australian Open.

Ранее Камельзон высказал мнение, что Шараповой будет тяжело в матче с Векич на Australian Open.

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