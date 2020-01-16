Брагин прокомментировал слова Ларионова о коррупции в ВХЛ и МХЛ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал слова своего ассистента, двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.

«Конечно, отдельные моменты есть. Но во многих клубах с этим идёт борьба. Когда я работал в ЦСКА, там сразу были поставлены условия. Подняли зарплату и сказали, что если будет намёк на что-то такое… Думаю, это ушло. Возможно, есть случаи, но не думаю, что это является системной проблемой», — заявил Брагин изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее специалист выразил мнение, что серебряный призёр молодёжного первенства планеты Александр Романов готов к переходу в «Монреаль Канадиенс».