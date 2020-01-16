Брагин: Романов готов к переходу в «Монреаль»

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин оценил готовность защитника команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Александра Романова к переходу в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

«Думаю, да. У него есть определённый талант. Постоянно работает, развивается. Ему дадут шанс, а он должен взять его», — сказал Брагин в эфире интернет-портала «Спорт-Экспресс».

При этом наставник молодёжной сборной России провёл сравнение между Романовым и защитником «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрием Орловым.

«В плане катания и физики он сильнее Орлова. Он лучший на чемпионате мира по силовым приёмам. В созидании тоже хорош. Отношение к хоккею — на уровне фанатизма», — заключил специалист.

Ранее Брагин опроверг существование конфликта с двукратным олимпийским чемпионом Игорем Ларионовым.