Брагин: Романов готов к переходу в «Монреаль»
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Думаю, да. У него есть определённый талант. Постоянно работает, развивается. Ему дадут шанс, а он должен взять его», — сказал Брагин в эфире интернет-портала «Спорт-Экспресс».
При этом наставник молодёжной сборной России провёл сравнение между Романовым и защитником «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрием Орловым.
«В плане катания и физики он сильнее Орлова. Он лучший на чемпионате мира по силовым приёмам. В созидании тоже хорош. Отношение к хоккею — на уровне фанатизма», — заключил специалист.
Ранее Брагин опроверг существование конфликта с двукратным олимпийским чемпионом Игорем Ларионовым.