Брагин опроверг существование конфликта с Ларионовым
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- РИА Новости
«Мы с ним много беседовали. Было много дискуссий. Мы с Ларионовым приверженцы советского хоккея. Но всё зависит от того, что у тебя в руках. Сразу было определено направление, где он будет работать. Он отвечает за большинство, я — за общее направление. Никаких проблем не было. Двигались в одном направлении. Если бы было что-то, никаких побед бы не было», — заявил Брагин в эфире «Спорт-Экспресса».
Ранее наставник объяснил, почему молодёжная сборная России проиграла команде Канады в финале чемпионата мира в Чехии.