Брагин опроверг существование конфликта с Ларионовым

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал слухи о существовании конфликта между ним и его ассистентом, двукратным олимпийским чемпионом Игорем Ларионовым.
Брагин опроверг существование конфликта с Ларионовым
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

«Мы с ним много беседовали. Было много дискуссий. Мы с Ларионовым приверженцы советского хоккея. Но всё зависит от того, что у тебя в руках. Сразу было определено направление, где он будет работать. Он отвечает за большинство, я — за общее направление. Никаких проблем не было. Двигались в одном направлении. Если бы было что-то, никаких побед бы не было», — заявил Брагин в эфире «Спорт-Экспресса».

Ранее наставник объяснил, почему молодёжная сборная России проиграла команде Канады в финале чемпионата мира в Чехии.

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