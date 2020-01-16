Брагин объяснил, почему российская «молодёжка» проиграла канадцам в финале МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин раскрыл причины поражения от команды Канады в финале чемпионата мира.

«Много мыслей разных было — как можно было поступить при счете 3:1. Может быть, тайм-аут взять. Хотя всем было сказано, что соперник сейчас попытается сравнять счёт, и нужна полная концентрация. Но второй канадский гол... и там не то, чтобы были какие-то ошибки. Просто рикошетный гол. И он ввел наших хоккеистов в немножко неправильное состояние. А канадцев заставил мощнее играть. И эти 10 минут... После игры вы сами видели, в каком мы были состоянии. В неприятном, так скажем. Но это жизнь. Надо двигаться дальше», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Вегас» отправил в отставку главного тренера.