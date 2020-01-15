Клуб НХЛ «Вегас» отправил в отставку главного тренера Галлана

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» объявил об отставке канадского специалиста Жерара Галлана с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что вместе с Галланом команду покинет его ассистент Майк Келли.

Новым наставником «Вегаса» стал Питер Дебур, месяц назад уволенный из «Сан-Хосе Шаркс».

Галлан являлся первым главным тренером в истории «Вегаса», дебютировавшего в НХЛ в сезоне-2017/18, по итогам которого команда дошла до финала Кубка Стэнли.

В текущем сезоне «Вегас» по итогам 49 матчей регулярного чемпионата набрал 54 очка и занимает девятое место в Западной конференции.

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