Дзагоев: Головин уехал в Европу в правильном возрасте

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказал мнение о своём бывшем одноклубнике Александре Головине, хавбеке «Монако».

«Давно не общались с Головиным, но слышал, что у него всё складывается в «Монако». Это очень хороший игрок, рад, что у него там получается. К тому же он уехал в правильном возрасте», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на момент принятия решения Головин поступил верно, выбрав «Монако», а не лондонский «Челси».

«А вот сейчас ему было бы здорово в Лондон переехать — многие ушли из «Челси», там в основном играют молодые. Но считаю, что тогда он сделал правильный выбор», — добавил хавбек ЦСКА.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В его активе семь голов и семь результативных передач в 56 матчах за монегасков.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным крупно проиграл ПСЖ на своём поле.