Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал своё решение отказаться от предложенной ему должности наставника испанской «Барселоны».

«Да, я действительно получил предложение от «Барселоны» в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне ещё слишком рано тренировать эту команду», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Он подчеркнул, что работа в «Барселоне» остаётся его мечтой на будущее.

«Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на «Аль-Садде», — добавил специалист.

39-летний Хави является воспитанником «Барселоны» и провёл в команде большую часть игровой карьеры, после завершения которой возглавил «Аль-Садд», в котором провёл последние четыре сезона в качестве футболиста.

Ранее «Барселона» объявила о смене главного тренера.