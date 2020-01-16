Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»
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«Да, я действительно получил предложение от «Барселоны» в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне ещё слишком рано тренировать эту команду», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Он подчеркнул, что работа в «Барселоне» остаётся его мечтой на будущее.
«Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на «Аль-Садде», — добавил специалист.
39-летний Хави является воспитанником «Барселоны» и провёл в команде большую часть игровой карьеры, после завершения которой возглавил «Аль-Садд», в котором провёл последние четыре сезона в качестве футболиста.
Ранее «Барселона» объявила о смене главного тренера.