Кокшаров: я не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу

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Российский специалист Эдуард Кокшаров прокомментировал своё решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу.
Кокшаров: я не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы», — приводит слова Кокшарова пресс-служба Федерации гандбола России.

44-летний специалист возглавил сборную России в июле 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2019, где заняла 14-е место, и чемпионат Европы 2020 года, где стала 22-й и не сумела квалифицироваться на летнюю Олимпиаду в Токио.

Ранее сообщалось, что Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу.

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