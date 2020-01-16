Кокшаров: я не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу

Российский специалист Эдуард Кокшаров прокомментировал своё решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу.

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы», — приводит слова Кокшарова пресс-служба Федерации гандбола России.

44-летний специалист возглавил сборную России в июле 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2019, где заняла 14-е место, и чемпионат Европы 2020 года, где стала 22-й и не сумела квалифицироваться на летнюю Олимпиаду в Токио.

Ранее сообщалось, что Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу.