Мужская сборная России по гандболу не попала на третью Олимпиаду подряд

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Мужская сборная России по гандболу не сумела квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.
Мужская сборная России по гандболу не попала на третью Олимпиаду подряд
  • РИА Новости

Об этом стало известно по итогам матча второго тура группы E на чемпионате Европы по гандболу между сборными Дании и Венгрии, который завершился вничью — 24:24

Такой результат лишил сборную России шансов на выход в следующую стадию континентального первенства и соответственно шанса побороться за оставшиеся путёвки на Игры.

Для мужской сборной России это уже третья подряд Олимпиада, на которую она не сумела отобраться. В последний раз российские гандболисты выступали на Играх 2008 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы.

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