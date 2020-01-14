Мужская сборная России по гандболу не попала на третью Олимпиаду подряд

Мужская сборная России по гандболу не сумела квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.

Об этом стало известно по итогам матча второго тура группы E на чемпионате Европы по гандболу между сборными Дании и Венгрии, который завершился вничью — 24:24

Такой результат лишил сборную России шансов на выход в следующую стадию континентального первенства и соответственно шанса побороться за оставшиеся путёвки на Игры.

Для мужской сборной России это уже третья подряд Олимпиада, на которую она не сумела отобраться. В последний раз российские гандболисты выступали на Играх 2008 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы.