Мужская сборная России по гандболу не попала на третью Олимпиаду подряд
- РИА Новости
Об этом стало известно по итогам матча второго тура группы E на чемпионате Европы по гандболу между сборными Дании и Венгрии, который завершился вничью — 24:24
Такой результат лишил сборную России шансов на выход в следующую стадию континентального первенства и соответственно шанса побороться за оставшиеся путёвки на Игры.
Для мужской сборной России это уже третья подряд Олимпиада, на которую она не сумела отобраться. В последний раз российские гандболисты выступали на Играх 2008 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы.