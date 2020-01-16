Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, такое решение специалист принял по итогам выступления команды на чемпионате Европы.

Кокшаров возглавил сборную России в июле 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2019, где заняла 14-е место, и чемпионат Европы 2020 года, где стала 22-й и не сумела квалифицироваться на летнюю Олимпиаду в Токио.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты потерпели третье поражение на ЧЕ.