Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, такое решение специалист принял по итогам выступления команды на чемпионате Европы.
Кокшаров возглавил сборную России в июле 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2019, где заняла 14-е место, и чемпионат Европы 2020 года, где стала 22-й и не сумела квалифицироваться на летнюю Олимпиаду в Токио.
Ранее сообщалось, что российские гандболисты потерпели третье поражение на ЧЕ.