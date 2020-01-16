Российские гандболисты уступили Дании и потерпели третье поражение на ЧЕ

Короткая ссылка
Мужская сборная России по гандболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате Европы.

В третьем туре группового этапа обидчиками подопечных Эдуарда Кокшарова в шведском Мальмё стали действующие чемпионы мира из Дании (28:31). Россияне лидировали после первой половины, однако во второй титулованный соперник изменил ситуацию в свою пользу. Самым результативным игроком в составе российской команды оказался Игорь Сорока, забросивший пять мячей.

Ранее сообщалось, что тренер оценила победу Дарьи Непряевой на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить