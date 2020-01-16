Российские гандболисты уступили Дании и потерпели третье поражение на ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате Европы.

В третьем туре группового этапа обидчиками подопечных Эдуарда Кокшарова в шведском Мальмё стали действующие чемпионы мира из Дании (28:31). Россияне лидировали после первой половины, однако во второй титулованный соперник изменил ситуацию в свою пользу. Самым результативным игроком в составе российской команды оказался Игорь Сорока, забросивший пять мячей.

Ранее сообщалось, что тренер оценила победу Дарьи Непряевой на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.