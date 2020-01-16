Наставник баскетбольного «Зенита»: мы показали своё лучшее лицо в защите

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Главный тренер петербургского «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу над испанской «Басконией» (72:66) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

«Мы ожидали, что это будет тяжёлая игра. Мы также знали, что они обыграли «Барселону», разгромили «Гран-Канарию» и пытаются прийти в форму. Но мы показали своё лучшее лицо в защите, удержали их ниже 70 очков, и это означает, что команда понимает: защита может сделать всё, всё идет от защиты. Впрочем, 21 потеря — это слишком много, некоторые из этих потерь были не вынужденными, возможно, потому что мы торопились. Но, в любом случае, хорошо победить дома, потому что последняя победа была в «Юбилейном». Было бы хорошо продолжить второй раунд в таком духе. Игроки это заслужили, и заслужили, возможно, даже больше меня», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной ЛЧ.

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