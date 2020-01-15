«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной ЛЧ
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 82:76 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист нижегородской команды Майкл Дженкинс, набравший 19 очков.
В составе «Перистери» 18 очков набрал Яник Морейра.
В 12-м туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с чешским «Нимбурком», матч состоится 21 января.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги.