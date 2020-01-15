«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной ЛЧ

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Российский клуб «Нижний Новгород» одержал победу над греческим «Перистери» в матче 11-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной ЛЧ
  • © БК "Нижний Новгород"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 82:76 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист нижегородской команды Майкл Дженкинс, набравший 19 очков.

В составе «Перистери» 18 очков набрал Яник Морейра.

В 12-м туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с чешским «Нимбурком», матч состоится 21 января.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги.

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