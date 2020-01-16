Глава РУСАДА Ганус о Колобкове: нам нужны новые лидеры в спорте

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал отставку министра спорта Павла Колобкова, который покинул свой пост после роспуска правительства Дмитрия Медведева.

«У меня нет ничего личного к Колобкову. Я всегда подхожу профессионально, не перехожу на личности. Колобков — выдающийся спортсмен, за это я его уважаю. Но точки зрения на некоторые вопросы… У нас были разные мнения, и время подтвердило мою правоту. Нам нужны новые лидеры в спорте. Я смотрю со сдержанным оптимизмом. Не верю, что произойдет чудо. Но надеюсь. Другое дело, что проблемы в управлении спортом очень глубоки», — приводит слова Гануса «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что российские гандболисты уступили Дании и потерпели третье поражение на ЧЕ.