Земсков рассказал, с кем бы сыграл из сборной России по большому футболу

Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал, против кого хотел бы сыграть из состава национальной команды по большому футболу.

«В роли личного оппонента взял бы Артёма Дзюбу. Если дальше рассуждать об этой пятёрке, то мне очень нравится отношение к делу Дениса Черышева. Мне кажется, он профессионал до мозга костей. На ворота поставим Игоря Акинфеева, как раз на послематчевую серию пенальти. Александр Головин вряд ли приедет, у него во Франции дел полно, да и пляжи в Монако тоже есть. Хотя давайте позовём его, а он нам организует матч в Монте-Карло. Ну и последним пусть будет Андрей Тихонов, один из моих любимых футболистов», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Земсков рассказал, что Глушаков до сих пор тепло общается с игроками пляжного «Спартака».