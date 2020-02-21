Земсков рассказал, с кем бы сыграл из сборной России по большому футболу

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал, против кого хотел бы сыграть из состава национальной команды по большому футболу.
Земсков рассказал, с кем бы сыграл из сборной России по большому футболу
  • РИА Новости

«В роли личного оппонента взял бы Артёма Дзюбу. Если дальше рассуждать об этой пятёрке, то мне очень нравится отношение к делу Дениса Черышева. Мне кажется, он профессионал до мозга костей. На ворота поставим Игоря Акинфеева, как раз на послематчевую серию пенальти. Александр Головин вряд ли приедет, у него во Франции дел полно, да и пляжи в Монако тоже есть. Хотя давайте позовём его, а он нам организует матч в Монте-Карло. Ну и последним пусть будет Андрей Тихонов, один из моих любимых футболистов», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Земсков рассказал, что Глушаков до сих пор тепло общается с игроками пляжного «Спартака». 

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