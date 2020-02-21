Земсков: Глушаков до сих пор тепло общается с игроками пляжного «Спартака»

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Нападающий сборной России по пляжному футболу и «Спартака» Фёдор Земсков рассказал о дружбе с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
Земсков: Глушаков до сих пор тепло общается с игроками пляжного «Спартака»
  • РИА Новости

«Денис Глушаков до сих пор очень тепло общается с игроками пляжного «Спартака». Знаю, что многие футболисты с удовольствием смотрят пляжку. Хотя они, наверное, считают всё происходящее на площадке детским садом. Вообще, большой «Спартак» по возможности поддерживает нашу команду. Ребята записывали для нас мотивационные ролики, например перед дерби с ЦСКА. Мы можем ответить тем же. Я бы с удовольствием принял участие в матче между сборными России по пляжному и большому футболу», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Земсков рассказал о своей первой зарплате в пляжном футболе.

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